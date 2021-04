Warnung von Gernot Marx

Wer an Covid-19 erkrankt, hat im schlimmsten Fall noch lange mit den Folgen zu kämpfen. „Zehn Prozent der schwer Erkrankten liegt zwei Monate und länger auf der Intensivstation. Und wenn sie es dann geschafft haben, sind sie nicht sofort wieder die ,alten’ Menschen von vorher. Das dauert Monate, und viele werden nie wieder die ,Alten’ sein“, betont der Intensivmediziner Gernot Marx in einer neuen Folge des Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“. Er ist seit Anfang des Jahres Präsident der DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

AdUnit urban-intext1

© Privat

Angesichts steigender Infektionszahlen warnt er vor einer dramatischen Lage in den Krankenhäusern. „Wir haben jetzt knapp 5000 Intensivpatienten, und es gibt Ballungsgebiete wie Köln, Bremen, Berlin, wo es richtig knapp wird.“ Zu einer Triage werde es seiner Einschätzung nach nicht kommen, dem tragischen Dilemma, dass nicht genug Betten und Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen und die Patienten priorisiert werden müssen. Wenn aber alle Reserve-Intensivbetten – rund 10 000 – aktiviert werden, bedeute das für die Krankenhäuser, dass sie auf reine Notfallversorgung und Behandlung von Covid-19-Patienten umstellen müssten. „Da findet keine normale Operation und nichts anderes mehr statt, und wir müssten sämtliches ärztliches und pflegerisches Personal aus anderen Bereichen abziehen. Und auch das ist eine Situation, die wir nicht haben wollen. Wir wollen sowohl Covid-19-Patienten als auch alle anderen Patienten außerhalb der Intensivmedizin weitestgehend normal versorgen.“ Deswegen appellierte Marx an die Menschen, „sich noch einmal zu disziplinieren“, auf Kontakte zu verzichten und die Mobilität einzuschränken. sba