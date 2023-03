Warnstreik im Öffentlichen Dienst: Viele städtische Betriebe betroffen

Mannheim. Die Beschäftigten der Stadt Mannheim sind am kommenden Montag, 6. März, von der Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind der Stadtraumservice und die Stadtentwässerung, das Nationaltheater sowie weitere Fachbereiche und Eigenbetriebe von dem Streik betroffen. Es könne zu Einschränkungen in den bestreikten Einrichtungen kommen, die Schließung ganzer Einrichtungen sei nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen, heißt es in der Mitteilung. Ausgenommen seien aber die Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und Schulkindbetreuung, das Jugendamt und das Gesundheitsamt.

