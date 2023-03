Warnstreik auch am Uniklinikum Mannheim: Mögliche Absage von Terminen

Mannheim. Aufgrund des Warnstreiks am Freitag, 24. März, kann es zu Absagen von Untersuchungs- und Behandlungsterminen am Uniklinikum Mannheim kommen. Das teilte die Klinik am Donnerstag mit. In diesem Fall würden die einzelnen Fachkliniken ihre Patienten informieren, heißt es weiter. Ausgefallene Termine sollen kurzfristig nachgeholt werden.

Um die Patientenversorgung während des Streiks sicher zu stellen, hat die Geschäftsführung des Universitätsklinikums mit der Gewerkschaft Verdi eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen. Diese sieht eine personelle Besetzung wie an Wochenenden oder im Nachtdienst vor.

Dringend notwendige Behandlungen und Operationen werden durchgeführt

„Medizinisch unaufschiebbare Behandlungen sowie dringend notwendige Operationen können somit auch während des Streiks zuverlässig durchgeführt werden. Auch begonnene Behandlungen können fortgesetzt werden“, heißt es weiter in der Mitteilung vom Donnerstag. „Ebenfalls jederzeit sichergestellt ist die Versorgung von Notfällen in der Zentralen Notaufnahme sowie in der Kinder-Notfallambulanz.“

Für eventuelle Unannehmlichkeiten wegen des Streiks bittet das Uniklinikum alle Patienten und Angehörigen um Entschuldigung. Es könne zu Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb kommen, so die Uniklinik.

Streiks in Mannheim und der Region

Aufgerufen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen am Freitag sind unter anderem auch die Stadt Mannheim, die Landkreisgemeinden Ilvesheim, Schwetzingen, Neckargemünd, Eppelheim und Hemsbach, die Sparkassen Rhein-Neckar-Nord und Heidelberg, das Theater Heidelberg, die RNV, die Altenpflegeheime Mannheim, die Heidelberger Werkstätten, die Bundesagentur für Arbeit sowie die Deutsche Rentenversicherung.

Verdi fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden.