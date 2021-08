Ware ins Gefängnis geschmuggelt: Bewährungsstrafe für bestochenen Wärter

Mannheim. Bargeld, Handys und beinahe auch Drogen – darüber sollen sich zwei Häftlinge in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt im vergangenen Jahr gefreut haben. Ins Gefängnis hineingeschmuggelt wurden diese Güter allerdings von jemandem, der das eigentlich verhindern sollte: Mitten in der Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten hatte sich Max B. zu Geschäften mit Insassen hinreißen lassen – und war aufgeflogen.

Ein Wärter, der sich von Gefangenen bestechen lässt? Was eigentlich wie Erzählstoff für die Filmbranche klingt, ist für den 26-jährigen Angeklagten aus Lampertheim zum Verhängnis geworden. „Es hat mit einem Gefallen angefangen und dann bin ich in einen Teufelskreislauf geraten“, erklärt Max B. beim Prozess am Amtsgericht am Freitag. Aus Angst, dass auch andere Häftlinge ihn verraten würden, habe er sich dazu gezwungen gefühlt, weitere Aufträge anzunehmen, so der Angeklagte. Schon zu Beginn des Prozesses zeigt sich Max B. reumütig, räumt sogar alle Taten ein, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft: Neben 500 Euro Bargeld hatte der Angeklagte auch je zwei Mobiltelefone in die JVA geschmuggelt – und mehrere hundert Euro im Gegenzug erhalten. Im August 2020, beim dritten und letzten Versuch, Ware ins Gefängnis zu schleusen, hatten die Ermittler dann zugeschlagen. Denn die Ermittler waren durch einen Hinweis aus der JVA dem Handel auf die Schliche gekommen. Zu diesem Zeitpunkt steht der Angeklagte kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung, will laut eigenen Angaben nach diesem letzten Deal endlich aus dem Handel aussteigen. Als die Beamten den Azubi zu seiner morgendlichen Schicht erwarten und verhaften, finden sie In seinem Rucksack mehrere Päckchen. Der Inhalt: Handys sowie mehrere Gramm Marihuana und Haschisch.

Wie es soweit kommen konnte? Angefangen hat alles laut Angeklagten, der verlobt ist und bald Vater wird, mit einem Gefallen für den Insassen Hagen R.: Der hatte sich direkt mit dem unerfahrenen Wärter angefreundet und ihn später um 500 Euro Bargeld gebeten. Dabei soll der Häftling auch von seinem Tattoostudio erzählt haben, das seine Lebensgefährtin in Hockenheim betreibt. Kurz danach lässt sich Tattoo-Liebhaber Max B. dort tatsächlich ein Motiv stechen. „Ich habe Rabatt bekommen, von da an war ich gefangen, das war sein Ziel“, erinnert sich Max B. Das Bargeld für Hagen R. soll er von der Lebensgefährtin des Häftlings erhalten haben. Obwohl der Angeklagte später wissen will, wofür Hagen R. das Geld eigentlich verwenden will, verrät der Auftraggeber nichts. In einer Stellungnahme, die er über seinen Anwalt dem Gericht zukommen lässt, erklärt Hagen R.: Mit dem Geld habe er einen Schnapsbrenner im Knast bezahlt und den Alkohol mit weiteren Insassen an seinem Geburtstag getrunken. Dass Max B. dafür aber eine Vergütung bekommen haben soll, streitet er ab. Hagen R. räumt dabei auch ein, dass noch einmal eine Lieferung an ihn erfolgt sei. Die beiden Handys habe der Angeklagte auf seinem nächtlichen Rundgang allein durch das Stockwerk dann dem Häftling durch die Türklappe in die Zelle geschoben. Für diese Dienstleistung soll er von der Lebensgefährtin 400 Euro erhalten haben. Auch sie gerät schnell ins Visier der Ermittler, ist als Zeugin in diesem Prozess geladen, aber verweigert die Aussage. Von dem Deal im Gefängnis bekommt ein weitere Häftling Wind und bestellt beim Angeklagten ebenfalls zwei Handys. „Ich konnte nicht ‚Nein‘ sagen, hatte Angst, dass es die Runde macht. Dann hätte ich meinen Job verloren, der mir sehr viel Spaß gemacht hat“, so der Angeklagte. Die Ermittler, die da bereits sein Telefon abhören, finden dadurch heraus: Max B. geht auf den Deal ein, fordert dafür aber 800 Euro. Die Ware und das Geld werden später von Haus eines Hintermanns aus dem Fenster geworfen. Über den Fahrer, der den Angeklagten mit dem Auto dorthin bringt, können die Ermittler später das Haus samt Hintermann identifizieren.

Was das für Häftlinge sind, will Verteidigerin Andrea Combé vom Ermittlungsleiter, der als Zeuge geladen ist, wissen. Der Polizeibeamte kennt beide Insassen: So sei Hagen R. etwa wegen Drogenhandels zu sieben Jahre Freiheitsstrafe verurteilt worden, der andere Häftling säße bereits seit vielen Jahren in der JVA und begehe dort immer wieder Straftaten.

Neben der Tatsache, dass Max B. nach der Festnahme umfangreich über seine Kunden und deren Hintermännern ausgesagt hat, zeichnet Rechtsanwältin Andrea Combé in ihrem Plädoyer das Bild eines labilen und unerfahrenen Mandanten. Der sei wiederum von Kriminellen manipuliert und ausgenutzt worden und habe dadurch seinen Traumberuf samt Ausbildung verloren. Auch vorbestraft sei Max B. nicht, berichtet aber selbst davon, früher spielsüchtig gewesen zu sein und täglich Marihuana geraucht zu haben. Am Ende hält auch die Staatsanwaltschaft fest: „Da haben Sie einfach Pech gehabt, sind Hochkarätern in die Hände gefallen.“ Trotzdem ist für Staatsanwalt Jochen Seiler klar: „Als Amtsträger und Justizvollzugbeamter darf man so etwas nicht machen.“ Seiler plädiert deshalb für eine Generalprävention und für eine Strafe, die als Abschreckung für andere dienen soll. Er fordert eine Freiheitsstrafe von zwei Jahre und vier Monate. Das Urteil fällt dann nach zehn Minuten. Richter Holger Hamm verurteilt den 26-Jährigen wegen Bestechlichkeit in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren – auf Bewährung. Dazu kommen noch zehn Beratungsgespräche beim Drogenverein Mannheim, 1000 Euro, die an die Beratungsstelle zu zahlen sind sowie der Einzug des Lohns, den Max B. für seine Dienste erhalten hat. Mildernd komme hinzu, so Hamm, dass sich der Angeklagte „mit Schwergewichten eingelassen hat. Die zu beschuldigen ist nicht ungefährlich, die haben auch Hintermänner in Haftanstalten“, begründet Hamm das Urteil. Zudem habe das umfangreiche Geständnis dabei geholfen, die kriminellen Geschäfte der Insassen samt Hintermännern und Frauen aufzudecken, gegen sie laufen weitere Verfahren.