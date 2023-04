Wandbild in F5 ziert Briefmarke

Ehre und Anerkennung für ein öffentliches Werk des Künstler-Duos Low Bros in Mannheim: Die dritte Briefmarke aus der Sonderpostwertzeichen-Serie „Street Art“ der Deutschen Post ziert ein Mural – ein Wandgemälde – der beiden Künstler. Am 6. April gibt Post die dritte Briefmarke aus ihrer Serie „Street Art“ heraus. Auf ihr ist das Mural „New Wave“ abgebildet, das Low Bros im Jahr 2017 in F5 verwirklicht haben.

Die Werke der aus Hamburg stammenden Brüder Christoph und Florin Schmidt sind weltweit zu sehen und wurden bereits in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. In vielen ihrer Arbeiten stehen stilisierte, mittels geometrischer Formen dargestellter Tierfiguren mit menschlichen Zügen im Mittelpunkt. Sie sollen die Ambivalenz von Urbanität und Natur verdeutlichen.

Verbindung zur Quadratestadt

Dies gilt auch für das Mural „New Wave“, das 2017 im Rahmen des Open Urban Art Museums Stadt. Wand.Kunst in Mannheim entstanden ist. Den Mittelpunkt des Kunstwerks bildet die stilisierte Darstellung eines Wolfskopfes, der eine reflektierende Sonnenbrille trägt. Er personifiziert den Menschen im digitalen Zeitalter. Die Sonnenbrille steht für die Bildschirme, mittels derer kommuniziert wird und durch die viele Emotionen nicht eindeutig mitgeteilt werden.

Einen Hinweis auf den andersartigen, strukturierteren Lebensstil der älteren Generation geben Low Bros mit dem Hintergrundmuster, einem Raster aus Kacheln, das gleichzeitig die Verbindung zur Quadratestadt Mannheim herstellt.

„Wir freuen uns sehr, dass das Mural der Low Bros nun nicht nur in Mannheim, sondern auch auf einer Briefmarke der Deutschen Post zu sehen ist – und damit durch ganz Deutschland reisen wird“, sagt Sören Gerhold, Gründer und Kurator von Stadt.Wand.Kunst. red