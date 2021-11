„Einmal Waldhof, immer Waldhof!“ Was die SVW-Fans im Carl-Benz-Stadion begeistert skandieren, lässt sich womöglich auch bezogen auf die Stadtteile anstimmen. Allerdings nicht unbedingt in der Art, dass wer einmal dort lebt, nicht mehr wegkommt. Sondern, dass sie auch Zugezogene anlocken können. So ist in den vergangenen zehn Jahren die Einwohnerzahl in Waldhof-Ost deutlich angestiegen. Zuletzt gab es einen geringfügigen Rückgang, Ende 2020 lebten hier 8258 Menschen. Für 20 Jahre später werden 9365 prognostiziert. Dieses Plus von 13,4 Prozent stützt sich im Wesentlichen auf die Bau-Aktivitäten der städtischen Wohnungsgesellschaft GBG.

Bis auf die 25- bis 35-Jährigen, die auch hier weniger werden, sollen alle anderen Altersgruppen hinzugewinnen. Und die stärksten Zuwächse stehen in Waldhof-Ost ebenfalls den 65- bis 80-Jährigen bevor. Gleichzeitig soll es hier aber auch im Jahre 2040 noch viele Minderjährige und junge Erwachsene geben. Ihr Anteil steigt laut Prognose klar überdurchschnittlich an.