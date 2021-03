Mannheim. Waldhof-Kapitän Marcel Seegert hat sich trotz der anhaltenden Negativserie in der 3. Fußball-Bundesliga hinter Trainer Patrick Glöckner gestellt. Das „komplette Team“ stehe hinter dem Coach, sagte der 26-Jährige am Dienstag der „Rhein-Neckar Zeitung“. „Auf dem Platz stehen wir Spieler, wir müssen es umsetzen. Nicht er. Ich denke, dass in Ingolstadt jeder gesehen hat, dass unsere Mannschaft lebt und dass wir dem Trainer folgen.“

Trotz einer guten Leistung hatte der SV Waldhof Mannheim am vergangenen Wochenende bei Aufstiegsaspirant FC Ingolstadt mit 0:1 verloren und war damit im siebten Spiel in Serie sieglos geblieben. In der Tabelle liegt Waldhof auf Platz 13 mit vier Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsrang.