Waldhof-Fans verzieren Brückenmauer über Schleuse

Mannheim. SV-Waldhof-Graffiti an der Riedbahnbrücke am Hans-Reschke-Ufer Neuostheim. Im Bild: Sowohl am Fußgänger/Radfahrer-Weg auf der Brücke, als auch unter der Brücke finden sich SV-Waldhof-Motive als Graffiti.

© Christoph Blüthner