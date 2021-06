Waldhof: Am ersten Tag mehr als 300 Impfungen

Die Stadt Mannheim will die Impfungen gegen das Coronavirus weiter vorantreiben und deshalb verschiedene Stadtbezirke künftig mit einem extra bereitgestellten Impfbus anfahren. Seinen ersten Einsatz hatte das von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) bereitgestellte und umgebaute Fahrzeug am gestrigen Feiertag in Waldhof-Ost.

„Wir haben bei unseren bisherigen Vor-Ort-Impfaktionen die Erfahrung gemacht, dass die Menschen dieses Angebot dankbar annehmen. Mit dem Impfbus haben wir jetzt ein ergänzendes Angebot, um niederschwellig und flexibel das Impfen zu den Menschen zu bringen und damit das Impftempo zu erhöhen“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. Mit dem Bus könnten Hürden abgebaut werden, was dazu führe, dass sich Menschen für die Impfung entscheiden.

„Mit dem Impfbus wollen wir die Quartiere erreichen, in denen wir weiterhin ein hohes Infektionsgeschehen beobachten, mit dichter Besiedlung und geringer Impfquote“, so Erster Bürgermeister Christian Specht. „Was auf der Hochstätt und in der Neckarstadt-West mit Pop-up Impfzentren gut funktionierte, können wir mit dem Impfbus ergänzen und erweitern. Dieser kann die Impfangebote noch näher an die Menschen bringen.“

Das Impfangebot ist für die Anwohnerinnen und Anwohner vorgesehen, die im direkten Umfeld des jeweilig angefahrenen Standorts wohnen. Wann welches Quartier dran ist, richte sich stets nach der Verfügbarkeit von Impfstoffen und Impfteams, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Ansprache der Bürger erfolge dabei jeweils im Vorfeld über Mitarbeitende des Quartiermanagements.

Der Bus wird von mobilen Impfteams des Impfzentrums besetzt. Diese bestehen aus einem Impfarzt, medizinischen Fachangestellten und administrativen Kräften. Er soll aber auch als Anlaufpunkt und Ansprachemöglichkeit für Bürger dienen, um vor Ort Aufklärungsarbeit zu ermöglichen.

„Für uns ist es selbstverständlich, dass wir hier unterstützen. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir freuen uns, wenn wir unseren Teil dazu beitragen können“, sagte Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV. In den vergangenen Tagen hatte das Verkehrsunternehmen spontan ein Reservefahrzeug für diesen Spezialauftrag flott gemacht. „Mein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die, wie so oft in dieser Krise, einmal mehr Einfallsreichtum und Initiative bewiesen haben, um das Fahrzeug schnell, effektiv und dazu auch noch kostengünstig umzurüsten“, so in der Beek.

Sichtschutz und mehr Hygiene

Im Auftrag der Stadt wurde der Bus für seinen Spezialeinsatz umgerüstet: Um die Privatsphäre der Patienten zu wahren, wurden die Scheiben mit einem Sichtschutz beklebt und Trennvorhänge eingezogen. Darüber hinaus wurde der Bus mit zusätzlicher Beleuchtung und, für die Einhaltung der Hygiene, mit abwaschbaren Sitzen ausgestattet. Die Impfungen finden im Bus statt. Die Bereiche für die Warteschlange vor sowie die Beobachtungszeit nach der Impfung befinden sich außerhalb.

Am Donnerstag hat außerdem der Einsatz der mobilen Impfteams für Bewohner in Waldhof-Ost begonnen. Bis Sonntag, 13. Juni, sind mobile, fachlich geschulte Teams des Impfzentrums vor Ort im Pop-Up-Impfzentrum im Kulturhaus, Speckweg 18. Dieses öffnet am heutigen Freitag bereits um 9 Uhr. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Moderna. Der Impfbus steht bis voraussichtlich einschließlich Montag, 7. Juni, an der Oberen Riedstraße auf dem Parkplatz an der Stadtbahnstrecke an der Einmündung Hessische Straße. Der Standort ab Dienstag, 8. Juni, wird noch bekannt gegeben.

„Die mobilen Impfteams haben am ersten Tag mehr als 300 Menschen geimpft“, berichtete Rathaus-Sprecher Ralf Walther. Hinzu kommen mehr als 50 Impfungen im Bus. „Wir haben die volle Kapazität ausgeschöpft“, so Walther. red/cs