Waldbrandgefahr: Stadt Mannheim erinnert an Grillverbot im öffentlichen Raum

Mannheim. Die Stadt Mannheim weist aufgrund der aktuellen Trockenheit daraufhin, dass ab einer gewissen Gefahrenstufe ein generelles Grillverbot im öffentlichen Raum herrscht. Laut der städtischen Polizeiverordnung greift das Verbot ab der Waldbrandstufe 4, die der Deutsche Wetterdienst ab Dienstag, 15. Juni, prognostiziert. "Die Grillverbotsregelung gilt für die Grillplätze und Feuerstellen in den Mannheimer Wäldern, ebenso für die Badeseen und am Neckar", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Sofern ein Grillverbot gilt, wird dieses durch städtische Ordnungsamt kontrolliert. Verstöße werden mit einem Bußgeld von 50 Euro geahndet.

Entsprechend der Wetterlage kann die Waldbrand-Gefahrenstufe täglich varieren, einsehbar ist sie auf der Homepage des Deutschen Wetterdienstes.

Regeln im Wald

Zusätzlich weist die Stadt Mannheim daraufhin, dass in bei sommerlichen Temperaturen und Trockenheit in den Wäldern besondere Rücksicht zu nehmen ist und mehrere Regeln einzuhalten sind.

Abseits von befestigten Plätzen sollen keine Autos abgestellt werden, da Laub oder Gras durch erhitzte Fahreugteile entzünden können

Glasflaschen sollen nicht achtlos weggeworfen werden. In Verbindung mit Sonnenlicht können sie wie ein Brennglas wirken und ein Feuer entfachen

Das Rauchen ist im Wald laut Landeswaldgesetz von März bis Oktober generell verboten - unabhängig von der Risikolage

Schranken und Wege im Wald müssen frei bleiben, sdass Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge im Ernstfall die Waldwege problemlos befahren können

Zudem appelliert die Stadtverwaltung alle Besucherinnen und Besucher der Mannheimer Wälder, ihren Abfall mitzunehmen oder in den bereitgestellten Eimern zu entsorgen.

