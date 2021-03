Der Bock steht auf dem Walfisch – beide sind ein echter Hingucker. Genau so soll es auch sein. Denn die beiden Tiere sind das Aushängeschild einer Wa(h)l-Kampagne, die nur eines zum Ziel hat: junge Menschen am 14. März an die Urnen zu bringen, um bei der Wahl des neuen baden-württembergischen Landtags mitzubestimmen.

Seit Jahren gestalten Jugendliche der Carl-Benz-Schule (CBS) Plakate – immer dann, wenn gerade wieder Wahlen anstehen. Die sind bekanntlich sonntags. In Anspielung darauf – und auf die vornehmlich von jungen Menschen getragene Bewegung „Fridays for Future“ texteten die CBS-Schülerinnen und Schüler deshalb unter anderem „Sunday for Future“. Schließlich geht es bei Wahlen immer auch um die Zukunft der Menschen. Dieses und das andere Motiv „Geh auf Wahl“ sind seit Ende Februar auf Plakaten und Citylights in Mannheim zu sehen. Die „Bock auf Wahl“-Initiative, bei der die Carl-Benz-Schule seit vielen Jahren mit dem Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium und der Stadt Mannheim kooperiert, richtet sich vor allem an Erstwählerinnen und Erstwähler.

Einer von zwei Slogans, die die Schüler der CBS ersonnen haben. © CBS

Für die Konzeption der Plakatkampagne verantwortlich zeichnen auch in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler des Technischen Gymnasiums der CBS: Die 11. Klasse des Gestaltungs- und Medientechnikprofils erdachte und realisierte die neuen Motive unter Leitung ihrer Fachlehrer Martin Keller und Jo Bayer, teilt die Schule mit. Die Kampagne werde „mit ihrem peppigen Ansatz sowie auffälliger Optik sicherlich wieder zahlreiche Erstwählerinnen und Erstwähler zur Beteiligung an der Wahl motivieren“.

Johannes Bayer und Martin Keller zeigen sich sehr beeindruckt „vom kreativen Potenzial und der Gemeinschaftsleistung der Schülerinnen und Schüler“. Die 26 Elftklässler besuchten zum Zeitpunkt der Arbeit an „Bock auf Wahl“ erst seit knapp vier Monaten das Gestaltungs- und Medientechnikprofil der CBS. „Zunächst wurden in einem freien Brainstorming Slogan-Ideen gesammelt“, übrig blieben am Ende „Geh auf Wahl“ und „Sunday for Future“. Für die anschließende grafische Arbeit teilten sich die Jugendlichen in zwei sechsstündige Workshops auf.

„Mir hat es Spaß gemacht, ein Plakat für die jungen Erwachsenen zu gestalten, da es wichtig ist, ihnen das Thema Wahl näher zu bringen“, sagt Schülerin Leonie Neu. Wobei es herausfordernd gewesen sei, „etwas zu kreieren, das sich von anderen Plakaten abhebt“. Mit dem Ergebnis sind die Elftklässler sehr zufrieden, betont Lasse Timmerhues: „Es ist cool, etwas überall zu sehen, was von einem selbst erschaffen wurde.“ Das in dieser Form präsentieren zu können, sei „die größte Motivation“.

Zur „Bock auf Wahl“-Kampagne gehörte auch eine virtuelle Kandidatenrunde, bei der am 11. Februar das Bach-Gymnasium federführend war (wir berichteten). Die Schüler-Moderatoren sitzen dabei vor bunten Plakaten – natürlich denen der CBS.

Auch bei Bundestagswahl aktiv

Vor der Bundestagswahl 2017 fragten die Schüler plakativ: Welche Eissorte darf es sein? Welches Design muss der Game-Controller haben? Welche Farbe die Unterhose? Um zu antworten: „Voll egal“. Ganz und gar „nicht egal“ sei aber die Bundestagswahl – und die möglichst hohe Beteiligung daran. Mit einer weiteren Kampagne dieser Art ist zu rechnen – schon im nächsten Herbst, wenn das Parlament in Berlin bestimmt wird.

Info: Kandidaten-Video: m.youtube.com/watch?v=bfpAu5RPdYg