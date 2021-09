Wahlbriefe rechtzeitig abschicken

Wer Briefwahl macht, muss den roten Wahlbrief rechtzeitig wieder an die Stadtverwaltung zurückschicken oder im Wahlbüro im Rathaus in E 5 abgeben. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Am Tag der Bundestagswahl, 26. September, können Wahlbriefe bis 18 Uhr in den Hausbriefkasten an der Rathauspforte eingeworfen werden. „Was bis zum Wahltag, 18 Uhr, nicht im Rathaus eingegangen ist, kommt nicht in die Auszählung“, heißt es in einer Mitteilung. Wählerinnen und Wähler müssten Postlaufzeiten entsprechend berücksichtigen.

Wie berichtet, wird Mannheim bei dieser Bundestagswahl einen neuen Briefwahl-Rekord aufstellen. Mehr als 70 000 Unterlagen wurden bislang versandt. Beantragen kann man diese auf mehreren Wegen – online unter www.mannheim.de/wahlen, mit dem QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung, oder man schickt den vorbereiteten Briefwahlantrag auf der Rückseite der Benachrichtigung per Post oder Fax (0621/293-95 90) ans Wahlbüro. Die Unterlagen würden umgehend vorbereitet und versandt, so die Stadt. Wer persönlich ins Wahlbüro in E 5 kommt und den Ausweis oder Pass vorlegt, kann dort auch gleich wählen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass sich diejenigen, die bislang noch keine Wahlbenachrichtigung bekommen haben, beim Wahlbüro melden und ihren Eintrag im Wählerverzeichnis prüfen lassen sollen (Telefon: 0621/293-95 66). Wer eingetragen ist, kann am 26. September auch ohne Wahlbenachrichtigung mit dem Ausweis wählen gehen.

Die zunehmende Briefwahl stellt die Verwaltung nach eigenen Angaben vor eine große Herausforderung – auch weil für die Auszählung mehr Helfer und mehr Platz benötigt werden. Die Auszählung findet komplett im großen Gebäudekomplex der IGMH statt. red/imo

