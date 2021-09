Wahlarena im Theater

Der Schwerpunkt liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit: Am Sonntag, 19. September, diskutieren die Kandidierenden der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien von 16 bis 17.30 Uhr in der „MM“-Wahlarena im Nationaltheater miteinander. Wegen Corona müssen sich Zuschauerinnen und Zuschauer für die kostenlose Veranstaltung an der Kasse des NTM anmelden, telefonisch (0621/16 80-150) oder per Mail (nationaltheater.kasse@mannheim.de). Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Auf dem Weg zum Platz und am Platz selbst gilt Maskenpflicht. Zuschauerfragen am Mikrofon sind nicht möglich. Leserinnen und Leser können ihre Fragen an die Kandidierenden aber einreichen: per Mail an lokal@mamo.de oder unter 0621/392-13 18. Auf dem Podium sitzen: Gökay Akbulut (Linke), Isabel Cademartori (SPD), Jörg Finkler (AfD), Roland Hörner (CDU), Melis Sekmen (Grüne) und Konrad Stockmeier (FDP). stp/imo

