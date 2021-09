Wahlarena des „MM“ am Sonntag

Der „Mannheimer Morgen“ läutet den Endspurt im Wahlkampf ein: Eine Woche vor der Bundestagswahl öffnet er für die sechs Kandidatinnen und Kandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien am Sonntag, 19. September, zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr seine Wahlarena im Nationaltheater.

Auf dem Podium im Schauspielhaus sitzen die amtierende Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut, die Wirtschaftspädagogin Isabel Cademartori (SPD), der Polizist Jörg Finkler (AfD), der frühere Hafen-Direktor Roland Hörner (CDU), die Wirtschaftsstudentin Melis Sekmen (Grüne) sowie der Volkswirt Konrad Stockmeier (FDP). „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz wird die Gäste begrüßen, die Moderation der Debatte übernehmen „MM“-Lokalchef Stefan Proetel und Redakteur Timo Schmidhuber.

So können Sie dabei sein

Die sechs Kandidierenden diskutieren im Nationaltheater. © Christoph Blüthner

Den Schwerpunkt der eineinhalb Stunden dauernden Podiumsdiskussion bildet das Thema Nachhaltigkeit. Es wird unter anderem um den Klimaschutz, die Energie- und Verkehrswende und ums Wohnen gehen.

Wegen der Corona-Lage gelten besondere Regelungen. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich für die kostenlose „MM“-Wahlarena vorher an der Kasse des Nationaltheaters anmelden – telefonisch unter der Nummer 0621/16 80-150 oder per Mail an nationaltheater.kasse@mannheim.de. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Auf dem Weg zum Platz und am Platz selbst gilt Maskenpflicht. Bei der Veranstaltung selbst werden – anders als früher üblich – wegen der Corona-Situation keine Zuschauerfragen am Mikrofon möglich sein. Wer nicht die Möglichkeit hat, ins Nationaltheater zu kommen, kann die „MM“-Wahlarena trotzdem verfolgen - per Livestream unter mannheimer-morgen.de sowie auf der Facebook-Seite und auf dem YouTube-Kanal des „MM“.

Die Bundestagswahl ist am Sonntag, 26. September. In Mannheim (Wahlkreis 275) treten insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten an. stp/imo