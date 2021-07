Wählen ohne Wahlrecht

14 Prozent der volljährigen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind von der Bundestagswahl am 26. September ausgeschlossen, da sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ihre Stimme können sie dennoch sichtbar machen: bei einer Symbolischen Bundestagswahl. Was dahintersteckt, darüber informiert der Mannheimer Migrationsbeirat, der sich im bundesweiten Netzwerk „Wir Wählen“engagiert. Zahra Alibabanezhad Salem, Vorsitzende des Migrationsbeirates: „Fast 75 000 Mannheimerinnen und Mannheimer dürfen am 26. September nicht wählen, weil sie kein Wahlrecht haben. Mit einer regen Beteiligung dieser Menschen an der Symbolischen Wahl können wir zeigen: Auch sie gehören dazu – ganz egal, ob sie erst seit kurzem oder seit mehreren Jahrzehnten hier leben. Auch sie haben ein Recht auf politische Teilhabe!“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem Infostand mit dem Quartiermanagement Neckarstadt-West im „Mobilen Grünen Zimmer“ wird der Migrationsbeirat bei weiteren Gelegenheiten über die Wahl informieren, so an Infoständen in der Innenstadt sowie beim Spinelli-Fest am 12. und bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Wahlbeteiligung und politische Partizipation von Menschen mit Migrationsbiografie“ am 15. September. red/stp

Info: Informationen: www.mannheim.de/migrationsbeirat