VW-Fans treffen sich per Livestream

Coronabedingt findet das Treffen für luftgekühlte Volkswagen und Porsche des VW-Clubs Rhein-Neckar in diesem Jahr mittels kostenlosen Livestream aus dem Technoseum statt. Das jeweils zweistündige Programm beginnt am Samstag, 17. Juli, um 20 Uhr, und am Sonntag um 10 Uhr. Dabei gibt es Berichte aus Wolfsburg über frühe VW-Prototypen, Interviews unter anderem mit Porsche-Urgestein Herbert Linge, Musik-Clips der Band Amokoustic, Beiträge über Rennsport oder eine Afrika-Reise sowie Bilder vergangener Veranstaltungen. Der VW-Club Rhein-Neckar weist darauf hin, dass die komplette Sendung später nicht über Youtube zu sehen sein wird, da er einige Bildrechte sowie GEMA-Berechtigungen nur im engen Zeitrahmen erworben hat. Der Livestream kann zum Sendetermin über www.vwclub-rheinneckar.de abgerufen werden. red/stp

