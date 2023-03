VRN-Semesterticket gilt für ganz Baden-Württemberg

Mannheim. Studierende, die im Besitz eines gültigen VRN-Semestertickets sind, können damit ab sofort in ganz Baden-Württemberg sowie im Verbundgebiet des VRN nutzen. Wie die Universität Mannheim mitteilt, ist dies aufgrund einer übergangsweisen Anerkennungsregelung des Semestertickets als VRN-JugendticketBW möglich. Hintergrund ist, dass seit 1. März in Baden-Württemberg für Menschen bis einschließlich 27 Jahren das JugendticketBW gibt- das auch anstelle der jeweiligen Semestertickets gilt. Mit dem Jugendticket BW können junge Menschen für 365 Euro im ganzen Jahr in Baden-Württemberg im Nahverkehr fahren.

