VR Bank vor Ort in MVV-Oase

Bis zur Eröffnung einer Filiale im neuen Stadtteil Franklin zieht die VR Bank Rhein-Neckar dort zunächst in die MVV-Nachbarschaftsoase. Jeweils dienstags von 10.30 Uhr bis 18 Uhr stehen Franziska Griebel und Leon Rinke im Wechsel den Bankkunden als Ansprechpartner rund um alle Finanzthemen zur Verfügung, wie die Bank in einer Mitteilung ankündigt.

„In einem lebendigen und zukunftsfähigen Stadtquartier ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, vor Ort zu sein“, wird VR-Bank-Vorstandsmitglied Michael Düpmann zitiert. An diesem Dienstag, 17. August, feiert die Bank vor und in den Räumen der MVV-Nachbarschaftsoase ab 13 Uhr die Eröffnung. Die ersten 100 Besucher erhalten „ein regionales, fruchtig-süßes Fairtrade-Überraschungsgeschenk“, so die Mitteilung. In einer Feierstunde überreicht Düpmann im Beisein von MVV-Vorstand Ralf Klöpfer Spenden an die Franklinschule sowie die Kindergärten und -tagesstätten im neuen Stadtteil. Die Einrichtungen erhalten je 2000 Euro. red/imo