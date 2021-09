Vorzüge der Lastenräder in der Neckarstadt erkunden

Mannheim. Den Großeinkauf erledigen, die Kinder in die Kita bringen, Pflanzen für den Balkon besorgen – Lastenräder können den Alltag erleichtern und sind vielseitig einsetzbar. Auch in diesem Jahr möchte die Stadt Mannheim gemeinsam mit der AGFK-BW und dem Cargobike-Roadshow-Team Bürgerinnen und Bürger für die Vorzüge von Lastenrädern begeistern. Deshalb lädt sie zur Cargobike-Roadshow am 6. September ein. Die Auftaktveranstaltung findet von 14 bis 19 Uhr auf dem Alten Meßplatz in der Neckarstadt statt und wird von Bürgermeister Ralf Eisenhauer eröffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unterschiedliche Hersteller dabei

Dank E-Antrieb seien Cargobikes in den letzten Jahren Trendfahrzeuge geworden, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Je nach Modell lassen sich demnach bis vier Kinder oder bis zu 100 Kilogramm Lasten transportieren. Einige gewerbliche Schwerlast-Modelle können sogar über 250 Kilo per Europalette laden. Doch vielerorts sei das Angebot noch dünn und beschränke sich auf wenige Modelle. Die Cargobike Roadshow biete deswegen „eine seltene Zusammenstellung von zwölf eCargobikes unterschiedlicher Hersteller und Modelltypen.“

Der Testparcours richtet sich speziell an Familien mit Kindern und andere private Haushalte. Die meisten Modelle können aber auch mit Aufbauten für gewerbliche Nutzungen ausgestattet werden. Interessierte können sich nach der Lastenrad-Förderung der Stadt erkundigen oder verschiedene Lastenradmodelle Probe fahren sowie sich über die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten informieren.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmende müssen sich vor Ort registrieren (schriftliches Kontaktformular, Luca-App) und werden angehalten, Abstand zu halten sowie Maske zu tragen. red/aph

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2