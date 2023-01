Vorverkauf für Mannheimer Oktoberfest 2023 beginnt am Mittwoch

Mannheim. Der Vorverkauf für das Oktoberfest 2023 in Mannheim beginnt am Mittwoch. Das teilte eine Pressesprecherin der Veranstaltung mit. Ab dem 13. Oktober startet an vier Wochenenden zum 15. Mal das Mannheimer Oktoberfest. Mit dabei sind die bewährten Partybands „Ois Easy“, „Münchner G´schichten“, „Bergluft“, „Blechlos´n“ und „Störzelbacher“ und der Neuzugang „Nachtstark“, so die Veranstalter. Der im letzten Jahr erstmals eingeführte Frühschoppen wird ebenfalls wieder stattfinden.

Der günstigste 10er-Tisch liegt bei 270 Euro. Weitere Preise, Infos und Reservierungen unter www.oktoberfest-mannheim.de.