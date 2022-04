Vorverkauf endet

Noch bis einschließlich Freitag, 29. April, sind die günstigen Maimarkt-Vorverkaufskarten an über 200 Vorverkaufsstellen zu haben. Sie kosten für Erwachsene 5 Euro statt 8,50 Euro an der Tageskasse, für Kinder (6 bis 14 Jahre) nur 3,50 Euro statt 5 Euro. Auf dem Maimarkt präsentieren rund 800 Aussteller vom 30. April bis 10. Mai in 31 Hallen sowie auf dem großen Freigelände Produkte und Dienstleistungen für Haus und Garten, Gesundheit, Freizeit und Reisen, Büro und Betrieb.

Wer mit Bussen und Bahnen zum Maimarkt kommt, zahlt für den Maimarkt-Eintritt einschließlich Hin- und Rückfahrt mit dem ÖPNV nur 10 Euro. Für Kinder von 6 bis 14 Jahren kostet das VRN-Maimarkt-Ticket 5,50 Euro. Es ist ebenfalls im Vorverkauf erhältlich, aber auch noch während des Maimarkts bei Verkehrsbetrieben, die dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) angehören. Die Stadtbahnlinien 6 / 6A und die Buslinien 50 (werktags auch 45) halten direkt vor dem Maimarkt-Haupteingang. red

