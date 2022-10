Vortragsreihe zur "Normannen"-Ausstellung in Mannheim beginnt am Donnerstag

Zu der hochkarätigen Sonderausstellung „Die Normannen“ der Reiss-Engelhorn-Museen beginnt jetzt eine Vortragsreihe. Zum Auftakt kommt am Donnerstag, 13. Oktober, auf Einladung vom Mannheimer Altertumsverein um 19 Uhr der Skandinavist Roland Scheel, der neue geschäftsführende Direktor des Instituts für Nordische Philologie an der Universität Münster, in den Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus in C 5 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber um eine Anmeldung per E-Mail unter mav@mannheim.de wird gebeten.

Scheel hat sich unter anderem auf skandinavische Geschichtsschreibung und Sagen, das Leben der Wikinger und die nordische Mythologie spezialisiert. Er will in seinem Vortrag erläutern, was die Ausstellung gerade so aktuell macht – dass nämlich die Geschichte der Normannen eine Migrationsgeschichte ist. Die Männer aus dem Norden waren sehr mobil und bereit, zu neuen Ufern aufzubrechen – bis nach Sizilien und an die Küsten Nordafrikas. Zunächst wandelte sich in der Normandie eine skandinavische Siedlungsdiaspora rasch zu einem französischsprachigen Herrschaftsraum. Parallelen gibt es im Osten Europas in der Rus’. Hier blieben aber, anders als im Westen, enge Verbindungen nach Skandinavien bestehen. In dem Vortrag geht es um die Migrationsbewegungen von der Normandie und von Altrussland aus in den Mittelmeerraum.

Die Sonderausstellung „Die Normannen“ im Zeughaus beleuchtet anhand rund 300 hochkarätiger, internationaler Leihgaben den beispiellosen Aufstieg der Männer aus dem Norden vom achten bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts.