Vortragsabend zu Glasfunden aus der Zeit Carl Theodors

Mannheim. Bei Grabungen in der Innenstadt stoßen Archäologen der Reiss-Engelhorn-Museen immer mal wieder Glasfragmente aus dem 18. Jahrhundert. Was sie über den Alltag zur Zeit des 1742 bis 1777 regierenden Kurfürsten Carl Theodor verraten, ist Thema bei einem Vortragsabend des Mannheimer Altertumsvereins im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 in den Reiss-Engelhorn-Museen am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr. Kunsthistorikerin Eva-Maria Günther informiert über die Glaserzeugung und -verwendung zur Zeit Carl Theodors. Während die Fayence- und Keramikproduktion in der Kurpfalz durch viele Exemplare gut belegt und untersucht ist, gibt es zum Glas bislang nur spärliche Informationen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten unter mav@mannheim.de.

