Vortragabend über die französisch inspirierte Stadtgeschichte

Mannheim. Seit dem 17. Jahrhundert leben Franzosen in Mannheim – als Glaubensflüchtlinge, als Eroberer, als Künstler und Wissenschaftler, als Industriearbeiter, als Kriegsgefangene oder Touristen. Sie alle hinterließen Spuren in der Stadt. Auf Einladung des Mannheimer Altertumsvereins entführen am Donnerstag, 16. September, um 19 Uhr Schauspielerin Bettina Franke und Lokalhistoriker Volker Keller die Gäste eines Vortragsabends auf einen Streifzug durch die französisch inspirierte Stadtgeschichte.

Die Veranstaltung findet im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen im Museum Zeughaus in C 5 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber eine Anmeldung unter mav@mannheim.de nötig.