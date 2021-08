Vortrag zur Stadtpark-Historie

Im November ist es 125 Jahre her, dass die kurz zuvor neu angelegte Grün- und Erholungsfläche im Osten der Quadrate den Namen „Luisenpark“ erhielt. Damit wollte der Gemeinderat die Großherzogin Luise ehren. In einem Vortrag mit dem Titel „Vom Bürgerpark zur Buga 2023 – Meilensteine einer Parkentwicklung“ werden Stadtpark-Direktor Joachim Költzsch und Werner Molitor am Mittwoch, 4. August um 18 Uhr im Marchivum die Entwicklung des Geländes erläutern. Dabei geht es besonders um die Maßstäbe, welche die Bundesgartenschau 1975 für den Aufstieg des Luisenparks zu überregionaler Bedeutung setze, und die Planungen für die nächste Gartenschau 2023. Die Veranstaltung findet im Friedrich-Walter-Saal im Ochsenpferchbunker statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an marchivum@mannheim.de oder per Tel. 0621/293 70 27 ist erforderlich. Zusätzlich wird die Veranstaltung bis 10. August auf www.marchivum.de im Internet zu sehen sein. pwr

