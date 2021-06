Vortrag zur Seidenstraße

Der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur setzt am Dienstag, 15. Juni, um 18 Uhr seine Veranstaltungsreihe zu den Spuren des Kolonialismus in Mannheim fort. Dabei kooperiert er mit der Abendakademie, dem Mannheimer Bündnis für gerechten Welthandel und dem Arbeitskreis Kolonialgeschichte. Claus Kilpert vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur spricht zum Thema „Alte und Neue Seidenstraße – Wiedergeburt der alten globalen Handelswege?“. Dabei spannt er den Bogen von der alten Seidenstraße, dem 6400 Kilometer langen Netz alter Handelsrouten von Händlern in der Antike und im Mittelalter über die Kolonialisierung im 19. Jahrhundert, als Mannheims heutige Partnerstadt Qingdao die Hauptstadt des deutschen Handels- und Flottenstützpunkt Kiautschau war, bis zur aktuellen chinesischen Initiative „One Belt, One Road“. Die Veranstaltung wird über die Youtoube-Seite der Abendakademie ausgestrahlt. pwr

