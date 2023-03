Vortrag zur Kurpfalz

Mit der Barockzeit und einem seltenen Handschriftenfund befasst sich am Donnerstag, 16. März, ein Vortragsabend in den Reiss-Engelhorn-Museen. Hermann Wiegand, Vorsitzender des Mannheimer Altertumsvereins, widmet sich in der Vortragsreihe des Mannheimer Altertumsvereins um 19 Uhr im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C 5 der kostbaren Handschrift „Deliciae Palatinae“ – übersetzt Köstlichkeiten der Kurpfalz. Sie wurde von Robert Keuchenius verfasst und gewährt einmalige Einblicke in die Kurpfalz im 17. Jahrhundert. In Gedichten beschäftigte sich der niederländische Autor unter anderem mit Bauwerken in Mannheim und Heidelberg sowie bedeutenden Persönlichkeiten.

Die Handschrift wurde vor wenigen Jahren wiederentdeckt. Inzwischen hat eine Arbeitsgruppe an der Universität Heidelberg eine zweisprachige Ausgabe der Gedichte mit Übersetzung und Kommentar erstellt. Wiegand will in seinem Vortrag die Texte vorstellen und in ihren historischen Kontext einordnen. Sie sind eine wichtige Quelle, denn aus den Jahren vor dem pfälzischen Erbfolgekrieg sind nur wenige Bauwerke und schriftliche Zeugnisse erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung unter mav@mannheim.de wird gebeten. pwr