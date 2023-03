Vortrag zum Klimawandel in der Mannheimer Zentralbibliothek

Mannheim. Welchen Einfluss haben Bilder auf unser Verständnis vom Klimawandel? Darüber will die Klimaschutzagentur Mannheim am Mittwoch, 8. März, 17 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 ins Gespräch kommen. Bilder von Flüssen, die im Sommer kein Wasser mehr führen oder von Menschen, die für das Klima auf die Straße gehen, erzeugen mitunter auch missverständliche oder gar falsche Schlussfolgerungen. Die Klimaschutzagentur lädt dazu ein, falsch konnotierte Klimabilder zu reflektieren, diese mit persönlichen Emotionen zu verknüpfen und über Handlungsmöglichkeiten ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erforderlich unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder Telefon 0621/293 89 33.

