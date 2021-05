Vortrag zum Kirchenbau

Kritiker nannten sie „Vater-Unser-Garagen“ oder „Glaubensbunker“. In den Nachkriegsjahren mit Babyboom, Neubaugebieten und den liturgischen Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils sind zahlreiche neue Kirchenbauten vor allem aus Beton und damit als Zeichen der Abkehr vom Traditionalismus entstanden. Darüber spricht unter dem Titel „Den neuen Gedanken und Formen offen – moderner Kirchenbau in Mannheim“ Andreas Schenk, der Architekturexperte vom Marchivum, in einem Vortrag am Mittwoch, 26. Mai.

Eine Woche lang abrufbar

Der Kirchenbau der 1950er und 60er Jahre entwickelte sich vor allem zu einem Experimentierfeld moderner Architektur, lösten sich die Planer doch von traditionellen Bauformen und wagten Neues als zeitgemäßen Ausdruck des Religiösen in einer zunehmend profanen Welt. Der Vortrag von Schenk ist Teil der Veranstaltungsreihe „MOKIMA – Moderne Kirchen Mannheim“, die vom Referat Baukultur im Baudezernat der Stadt in Verbindung mit dem Mannheimer Architektur- und Bauarchiv organisiert wird. Aufgrund der Corona-Pandemielage wird die Veranstaltung ohne Publikum aufgezeichnet und ab Mittwoch, 26. Mai, für eine Woche auf der Internetseite www.marchivum.de gezeigt. pwr