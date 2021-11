Vortrag zum Fund in Ägypten

Sie ist selbst regelmäßig für Ausgrabungen in Ägypten und gehört dem internationalen Team an, das das prächtige Grab des Sennefer in Theben untersucht. Gabriele Pieke, Ägyptologin der Reiss-Engelhorn-Museen. Am Freitag, 12. November um 20 Uhr berichtet sie in einem Vortrag, wie dem britischem Archäologe Howard Carter im November 1922 die sensationelle Entdeckung des Grabes von Tutanchamun im Tal der Könige gelang und dann mit seinem Team zehn Jahre lang die über 5000 Objekte im Grab sorgsam dokumentierte und Stück für Stück abtransportierte. Zuvor schildere sie Carters Weg vom einfachen archäologischen Zeichner zum weltbekannten Ausgräber eines Jahrhundertfundes.

Erlös für „Sterntaler“

Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms der Sonderausstellung „Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze“, die noch bis Ende Februar 2022 läuft. Diese Ausstellung wird am Freitag zusätzlich um 18.30 Uhr, geöffnet, damit der Vortrag mit einem Besuch in der Sonderschau verbunden werden kann. Die Veranstalter, die Firma Semmel Exhibitions, unterstützt damit das Kinderhospiz „Sterntaler“. Alle Eintrittsgelder der Besucher zwischen 18.30 und 20 Uhr gehen an das Kinderhospiz. Der Vortrag selbst ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist in beiden Fällen erforderlich im Internet unter www.tut-ausstellung.com/vortragsreihe. pwr