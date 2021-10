Vortrag zum Explosionsunglück

An die verheerende Explosion im BASF-Werk Oppau am 21. September 1921, als Lockerungssprengungen in einem Düngemittelsilo eines der schwersten Unglücke der Industriegeschichte auslösten, erinnert das Marchivum am kommenden Mittwoch, 18 Uhr. Michael Wadle, Leiter BASF Corporate History, und Isabelle Blank-Elsbree zeigen den dazu von der BASF produzierten Filmbeitrag und gehen ergänzend auf verschiedene Aspekte wie die zeitgenössische Wahrnehmung des Unglücks oder die schwierige Ursachenforschung ein. Die Veranstaltung findet im Friedrich-Walter-Saal des Marchivum statt. Es gelten die 3-G-Regeln. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an marchivum@mannheim.de oder Telefon 0621/293 70 27 ist erforderlich. Zusätzlich wird die Veranstaltung unter www.marchivum.de bis 19. Oktober abrufbar sein. pwr

