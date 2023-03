Vortrag zu Zwerggalaxien

Lange Zeit lebten sie ein Schattendasein in der Astronomie, doch wird ihre Relevanz immer mehr geschätzt – und auch gefürchtet: Zwerggalaxien. Dutzende von ihnen umzingeln unsere lokale Galaxiengruppe, die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie. Die Zwerge sind zwar mit Abstand die häufigsten Galaxien im Universum, aber erst ein Fund der modernen Forschung. Oliver Müller von der École polytechnique fédérale de Lausanne in der Schweiz hält dazu am Donnerstag, 19.30 Uhr, einen Vortrag im Kuppelsaal des Planetariums. Müller forscht über Zwerggalaxien und Nahfeld-Kosmologie. Sein besonderes Interesse gilt der Suche nach und der Charakterisierung von Zwerggalaxien in nahen Galaxiengruppen. Der Eintritt zum Vortrag „Galaktische Karusselle in der kosmischen (Un-)ordnung“ kostet 6 Euro. Tickets unter planetarium-mannheim.de oder an der Tageskasse. red/fas

