Vortrag zu Seuchen und ihren Folgen

Seit das Coronavirus auftauchte, ist wieder öfter von Epidemien oder Pandemien die Rede. Doch die gab es auch früher. Besonders verheerend wütete die „Spanische Grippe“ zwischen 1918 und 1920. Der Vortrag von Thomas Miethke und Michael Caroli am Mittwoch, 29. September, um 18 Uhr im Marchivum wirft einen Blick auf aktuelle und historische Seuchen in Mannheim. Die Referenten erläutern, welche Faktoren ihre Verbreitung begünstigt oder gehemmt haben, welche Maßnahmen ergriffen wurden und wie die gesamtgesellschaftlichen Folgen aussahen. Dabei bietet der historische Rückblick eine Basis für die Einordnung der aktuellen Situation. Die Veranstaltung findet im Friedrich-Walter-Saal des Marchivums statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an marchivum@mannheim.de oder unter 0621/293 70 27 ist erforderlich. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1