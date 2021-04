Vortrag zu Schulen der US-Armee

Bis zur Schließung der amerikanischen Garnison in Mannheim und dem Abzug der Soldaten unterhielt die US-Armee in Mannheim nicht nur viele Kasernen, sondern auch mehrere Schulen. Die letzte Bildungseinrichtung wurde 2012 geschlossen. Unter dem Titel „Going to school: amerikanisches Schulwesen in Mannheim nach 1945“ informiert Christian Führer auf Einladung des Marchivum über die lebhafte Geschichte dieser Institutionen und gibt einen Einblick in den Alltag und die Traditionen der Schulen, die sich von denen in den USA erstaunlich wenig unterschieden, immer aber auch von ihrer deutschen Umwelt beeinflusst wurden. Der Vortrag von Führer, Autor der Chronik „Memories of Mannheim“, war ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplant. Aufgrund der Pandemie wird die Veranstaltung nun aufgezeichnet. Sie steht ab Mittwoch, 28. April für eine Woche auf www.marchivum.de zur Verfügung. pwr

