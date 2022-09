Vortrag zu Pilzen im Mannheimer Luisenpark am Donnerstag

Mannheim. Pilze und ihr Einfluss auf die Umwelt, ihre Rolle als Nahrungsmittel und in der Kunst, aber auch die Gefahren bei der Suche nach Pilzen – all das ist Thema bei der nächsten Veranstaltung der Reihe „Buga 23-Plattform“ am Donnerstag, 29. September, um 18 Uhr im Luisenpark in der Klangoase. Zu Gast sind Bernhard Otto, Vorsitzender des mykologischen Arbeitskreis Rhein-Neckar (MAK-RN), sowie die Künstlerin und Kochbuchautorin Tanja Major. Eine schnelle Anmeldung zu dem Abend im Internet unter www.buga23.de/veranstaltungen/plattform-09/ wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

