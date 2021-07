Vortrag zu den Folgen Napoleons im Marchivum

Mannheim. Über persönliche, bislang wenig bekannte Verbindungen von Napoleon zu der Stadt an Rhein und Neckar, die er nie besucht hat, berichtet Harald Stockert am Mittwoch, 28. Juli, um 18 Uhr bei einem Vortrag im Marchivum. „Der Sohn, die Adoptivtochter, die Geliebte und der Intendant des Nationaltheaters – Napoleons Spuren in Mannheim“ lautet der Titel des Vortrags.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stockert will aufzeigen, wie der bekannte Korse die Geschichte Mannheims über seine Territorialpolitik hinaus, durch welche die Kurpfälzer Badener wurden, beeinflusst hat. Die Veranstaltung findet im Friedrich-Walter-Saal des Marchivums statt. Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung per E-Mail an marchivum@mannheim.de oder telefonisch (0621/293 70 27) ist erforderlich. Zusätzlich ist der Vortrag live zu sehen auf www.marchivum.de und dort bis 3. August abrufbar.