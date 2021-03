Den luxuriösen Bädern von Kurfürstin Elisabeth Auguste, die im Januar 300 Jahre alt geworden wäre, widmet sich der Mannheimer Altertumsverein in seiner Vortragsreihe. Er bietet seine Veranstaltungen in den kommenden Monaten im Internet an, weil nicht klar ist, wann sie wieder vor Publikum in den Reiss-Engelhorn-Museen stattfinden können. Am Donnerstag, 18. März wird Kunsthistorikerin Kristina Deutsch von der Universität Münster die Appartements und Bäder, die für Elisabeth Auguste in mehreren Schlössern realisiert wurden, sowie die Bedeutung der höfischen Wohn- und Badekultur im Barock vorstellen. Los geht es um 19 Uhr auf der Online-Plattform WebEx. Die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter der E-Mail-Adresse mav@mannheim.de verschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei. pwr