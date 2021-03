Navigieren, an Termine erinnern, Fragen beantworten – all das kann uns eine Vielzahl von Apps abnehmen, die sich auf dem Smartphone installieren lassen. Doch unterstützen uns diese Alltagshelfer nun beim Denken oder haben sie vielleicht sogar negative Auswirkungen auf die Fähigkeiten unseres Gehirns?

Über die aktuelle Forschung zu dem Thema gibt Dr. Cornelia Sindermann von der Universität Ulm einen Überblick. Der Online-Vortrag „Denken in Zeiten des Smartphones – Wie das Smartphone mit seinen Apps unser Gehirn be- bzw. entlastet“ findet an diesem Mittwoch, 10. März, um 18 Uhr im Rahmen der Vortragsreihe forum mannheim statt, die sich dem Leben mit smarter Technik widmet. Der digitale Vortrag wird vom Planetarium Mannheim organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist notwendig, um den Link zum Livestream zugeschickt zu bekommen.

Wenn das Handy den ganzen Tag in Reichweite liegt und immer wieder neue Nachrichten aufblinken, führt das bei seinem Besitzer zu Konzentrationsschwierigkeiten – das untermauern mittlerweile eine Reihe von Studien. Dabei sind nicht Apps und digitale Anwendungen an sich das Problem, sondern ihre ständige Präsenz in unserem Alltag.

Cornelia Sindermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Molekulare Psychologie an der Universität Ulm und wirbt dafür, den digitalen Medienkonsum bewusst zu gestalten. red/cs

Info: Anmeldung bis Mittwoch, 12 Uhr: https://bit.ly/2N68cB