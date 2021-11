Vortrag über Verschwörungstheorien mit Hubert Zitt im Planetarium

Mannheim. Hat die Mondlandungen wirklich stattgefunden oder wurden die Videos, die 1969 im Fernsehen gezeigt wurden, im Studio gedreht? Wurden die Anschläge am 11. September 2001 von der US-Regierung geplant? Und wieso denken manche, die Erde sei eine Scheibe? Diesen und weiteren Fragen aus dem Feld der Verschwörungsideologien geht Hubert Zitt am Freitag, 5. November, um 19.30 Uhr im Planetarium nach.

Auch wenn all diese Verschwörungstheorien seriös aus Sicht der Naturwissenschaft behandelt werden, darf an manchen Stellen auch gelacht werden, heißt es vom Veranstalter. Tickets, die bis auf Weiteres ausschließlich online erhältlich sind, kosten 5 Euro. Hubert Zitt ist Dozent im Studiengang Informatik an der Hochschule Kaiserslautern am Campus Zweibrücken. Er ist bekannt für seine Star-Trek-Vorlesungen und -Vorträge.

Infos und Karten unter: planetarium-mannheim.de