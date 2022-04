Vortrag über spektakulären Diebstahl im 18. Jahrhundert

Mannheim. Ein spektakulärer Diebstahl aus dem Mannheimer Schloss im 18. Jahrhundert steht am Donnerstag, 7. April, um 19 Uhr im Mittelpunkt eines Vortrags des Mannheimer Altertumsvereins im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C 5 der Reiss-Engelhorn-Museen. Es geht um die „Goldene Bulle“, das wichtigste Verfassungsdokument des mittelalterlichen Reiches. Davon gab es nur wenige Ausfertigungen bei den Kurfürsten. Das goldene Siegel des kurpfälzischen Exemplars wurde im Frühjahr 1774 aus dem Mannheimer Schlossarchiv gestohlen. Aber erst in den 1890er Jahre ist die Tat bekanntgeworden. Jörg Kreutz, Historiker vom Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises und Vorstandsmitglied des Mannheimer Altertumsvereins, rollt den Kriminalfall anhand der überlieferten geheimen Ermittlungsakten vollständig auf. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung unter mav@mannheim.de wird gebeten.

