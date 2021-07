Vortrag über Scipio

Die Familie Scipio hat in Mannheim einige Spuren hinterlassen: den Scipio-Garten in N5 und eine Stadtvilla. Für ein Altersheim gab „Ida-Scipio“ den Namen. Tatsächlich war ihr Vater Ferdinand Scipio (1837 bis 1905) mehr als nur „Gutsbesitzer und Politiker“: Praktisch in jeder ab 1870 neu gegründeten Bank der Region und in zahlreichen Firmen saß er im Aufsichtsrat und war finanziell beteiligt. Zudem war er dem Historiker Sebastian Parzer zufolge ein Kolonialist und Kolonialunternehmer in Afrika. Darum befasst sich ein Vortrag am Dienstag, 27. Juli, um 18 Uhr in der Abendakademie (U1, 16) mit Ferdinand Scipio.

Parzers Untersuchungen nach war Scipio Mitbegründer der Kolonialgesellschaft für Südwestafrika, der Kamerun-Land- und Plantagen-Gesellschaft und der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Er war zudem Teilhaber der Neuguinea-Kompanie und des in Westafrika tätigen Schifffahrts-Unternehmens Woermann-Linie. Scipio habe 1898 auch 2000 Hektar Land am Fuße des Kamerunbergs gekauft. Von diesem waren vorher die ursprünglichen Bewohner mit Gewalt vertrieben worden.

Die Veranstaltung findet statt als Kooperation der Abendakademie, des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur, des Arbeitskreises Kolonialgeschichte Mannheim und des hiesigen Bündnisses für gerechten Welthandel. Wer vor Ort zuhören will, muss sich anmelden. red