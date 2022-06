Vortrag über Kolonialismus und Flucht an der Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim

Mannheim. Zum Weltflüchtlingstag am Montag, 20. Juni, veranstaltet die Mannheimer Geflüchteteninitiative Save me gemeinsam mit dem Arbeitskreis Kolonialgeschichte um 18 Uhr einen Abend zum Thema Kolonialismus. In seinem Vortrag in der Justus-von-Liebig-Schule (Neckarpromenade 42) geht dabei der Philosoph, Theologe und Literaturwissenschaftler Boniface Mabanza Bambu der Frage nach: Welche Rolle spielt der Kolonialismus in der Geschichte von Flucht und Migration bis heute? Im Anschluss an den Vortrag wird das Thema im Gespräch mit den Teilnehmenden vertieft.

