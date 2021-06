Vortrag über Kindertagespflege

Mannheim. Der Fachdienst Kindertagespflege des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt informiert am Mittwoch, 9. Juni, um 9.30 Uhr, über alle Fragen rund um die Tätigkeit einer Kindertagespflegeperson. Dabei geht es um die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von bis zu drei Jahren. Voraussetzung für die Tätigkeit ist eine Erlaubnis des Jugendamts. Interessenten melden sich an per E-Mail: kinder.tagespflege@mannheim.de oder telefonisch, 0621/293-3734. Die Veranstaltung findet als Videokonferenz statt. Wer angemeldet ist, erhält alle weiteren Informationen per E-Mail.

