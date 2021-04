Bilder und Sprechblasen, die selbst so ernste Themen wie die Schoa thematisieren, erläutert Manja Altenburg am Donnerstag, 15. April bei einem Online-Vortrag ab 19 Uhr. „Comics als Mittel jüdischer Erinnerung“ ist er betitelt. An populären Beispielen zeigt die Referentin, mitverantwortlich für die Neukonzeption der Abteilung Jüdisches Museum im Braunschweigischen Landesmuseum und Kuratorin der Ausstellung „Heimat und Exil“ im Jüdischen Museum Berlin, wie mit Comics historische Entwicklungen des jüdischen Volkes und sein Schicksal aufgegriffen werden. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe des Mannheimer Altertumsvereins. Normalerweise ist die Reihe in den Reiss-Engelhorn-Museen zu Gast und wird jetzt digital fortgesetzt. Der Vortrag findet auf der Online-Plattform WebEx statt. Die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter mav@mannheim.de verschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei. pwr

AdUnit urban-intext1