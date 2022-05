Vortrag über Genom-Editierung an der Hochschule

Mannheim. 2018 kamen in China die ersten Babys auf die Welt, deren Erbgut zuvor zielgerichtet verändert worden war. Zum Einsatz kam dabei die Genschere CRISPR/Cas9, deren Erfinderinnen im vergangenen Jahr den Nobelpreis für Chemie erhielten. Moderne gentechnische Verfahren rücken die Heilung von Erbkrankheiten und Krebs in greifbare Nähe - doch sie sind ethisch höchst umstritten. Bei einem Vortrag am Mittwoch, 11. Mai, um 18 Uhr in der Hochschule, Paul-Wittsack-Str. 10 (Aula im Gebäude C), erläutert Prof. Dr. Philipp Wiedemann Anwendungsfelder, Perspektiven und Risiken der so genannten Genom-Editierung.

DNA-Moleküle präzise durchtrennen und das Erbgut von Menschen, Tieren oder Pflanzen zielgenau, einfach und schnell verändern – dies alles ist schon heute möglich. Eine breite öffentliche Diskussion über diese Innovationen sowie gesetzliche Normen sind deshalb hochaktuell und dringend notwendig. Wiedemann, Professor am Institut für Molekular- und Zellbiologie an der Hochschule Mannheim, hinterfragt in seinem Vortrag auch, wie weit der Mensch bei der Gestaltung seines „innersten Bauplans“ gehen darf. Aktuell verhindert das Embryonenschutzgesetz in Deutschland derartige Eingriffe.

Die Vortrag findet im Rahmen der Reihe forum mannheim statt und wird veranstaltet vom Technoseum, dem Freundeskreis Technoseum, der Hochschule Mannheim, dem Planetarium, dem VDI Nordbaden-Pfalz und der Abendakademie. Der Vortrag wird unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen durchgeführt. Der Eintritt ist frei.

