Vortrag über Gebärmuttermyome und Blutungsstörungen

Mannheim. Mehr als jede vierte Frau hat Myome in der Gebärmutter. Die gutartigen Tumoren verursachen häufig Beschwerden wie Menstruationsschmerzen und starke Monatsblutungen bis hin zur Blutarmut (Anämie), können aber auch für einen unerfüllten Kinderwunsch oder Frühgeburten verantwortlich sein. Die Vortragsreihe ‚Medizin für Mannheim‘ befasst sich am Dienstag, 29. November, 18:30 Uhr, im Großen Hörsaal 01 der Universitätsmedizin Mannheim mit Gebärmuttermyomen und anderen Ursachen für Blutungsstörungen.

Wer an der Informationsveranstaltung im historischen Großen Hörsaal 01 teilnehmen will, muss eine FFP2-Maske tragen und zum Einlass einen aktuellen Befund eines negativen Corona-Tests vorweisen. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, findet unter www.medizin-fuer-mannheim.de einen Link zum ebenfalls kostenfreien Livestream.

