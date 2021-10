Vortrag über Fleisch-Alternativen im Technoseum

Mannheim. Produkte aus synthetisch hergestelltem Fleisch, für das kein Tier geschlachtet werden muss, gibt es bereits einige in den Supermarkt-Regalen. Bei einem Vortrag am Mittwoch, 13. Oktober, 18 Uhr, geht Professorin Petra Kluger im Technoseum der Frage nach, ob diese Herstellungsmethode die Fleischherstellung der Zukunft revolutionieren könnte. Kluger ist Professorin am Smart Biomaterial Research Center der Hochschule Reutlingen und erforscht, wie sich Fleisch aus dem 3D-Drucker zur Marktreife bringen lässt. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Vortragsreihe Forum Mannheim statt, der Eintritt ist frei.

