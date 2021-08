Vortrag über Erzberger

Mannheim. Hass, Hetze, Mord: Das Attentat auf Matthias Erzberger vor 100 Jahren ist Thema eines Vortrags am Mittwoch, 18. August, 18 Uhr, im Marchivum und im (Live-)Stream.

Ein politischer Mord erschütterte 1921 die Weimarer Republik. Eine rechte, antirepublikanische Geheimorganisation hatte den ehemaligen Vizekanzler und Reichsfinanzminister Erzberger im Schwarzwald ermordet. Warum der Katholik und demokratische Zentrumspolitiker zu Beginn der Weimarer Republik so verhasst war, zeigt der Historiker Christopher Dowe vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Die Veranstaltung findet im Friedrich-Walter-Saal statt, der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung per E-Mail an marchivum@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293-70 27 ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Der Stream ist bis 24. August abrufbar. aph