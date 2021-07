Mannheim. Der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur lädt am Dienstag, 6. Juli um 18 Uhr zu einem Vortrag über die Kolonialgeschichte der Speisefettmarken wie Palmin, Rama oder Sanella, die lange in Mannheim hergestellt wurden. An ihrem Beispiel zeigt die Referentin Kornelia Junge, wie die Situation zu Kolonialzeiten und danach beeinflusste, was im Magen der Verbraucher landete. Der Vortrag findet live in der Abendakademie und Online statt. Anmeldung über: www.abendakademie-mannheim.de.

