Vortrag mit von Bohlen

Mannheim. „Stand, Chancen und Herausforderungen der deutschen Biotechnologie“ lautet der Titel eines Vortrags am Mittwoch um 18 Uhr in den Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen in C 5. Er ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen zum 25-jährigen Bestehen der Heinrich-Vetter-Stiftung. Sie hat dazu an dem Abend Friedrich von Bohlen eingeladen, der aus der Familie Krupp stammt.

Er ist aber nicht in der Stahlbranche tätig, sondern Mitglied des Aufsichtsrates von CureVac Tübingen sowie Geschäftsführer und Mitgründer der dievini Hopp BioTech holding Gesellschaft. Er beschäftigt sich mit der Entwicklung von Medikamenten, Therapeutika, sowie datenbasierter Arzneimittelforschung. Um eine namentliche Anmeldung per E-Mail bis 14. März an a.geiter@heinrich-vetter-stiftung.de wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

